Gooby (GOOBY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Gooby(GOOBY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 176.07K $ 176.07K $ 176.07K Totalt utbud: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M Cirkulerande utbud $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 176.07K $ 176.07K $ 176.07K Högsta någonsin: $ 0.00495766 $ 0.00495766 $ 0.00495766 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.0001786 $ 0.0001786 $ 0.0001786 Gooby (GOOBY) Information Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Officiell webbplats: https://goobycoin.io/ Gooby (GOOBY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Gooby (GOOBY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GOOBY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GOOBY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.