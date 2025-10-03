Global Coin Research (GCR) Tokenomics
Global Coin Research (GCR) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Global Coin Research(GCR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Global Coin Research (GCR) Information
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members.
The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
Global Coin Research (GCR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Global Coin Research (GCR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GCR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GCR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår GCR:s tokenomics, utforska GCR-tokens pris i realtid!
