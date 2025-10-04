Utforska GearUp(GUP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GearUp(GUP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GUP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

GearUp (GUP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GearUp(GUP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.61K $ 9.61K $ 9.61K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.61K $ 9.61K $ 9.61K Högsta någonsin: $ 0.328423 $ 0.328423 $ 0.328423 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00096068 $ 0.00096068 $ 0.00096068 Läs mer om priset på GearUp(GUP) Köp GUP nu! GearUp (GUP) Information GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike. GearUp is a no-code and developer-friendly platform for building, testing, and deploying smart contracts. It combines AI and DeFi into an ecosystem called DeFAi, allowing users of any skill level to create secure smart contracts without writing code. Smart contracts power Web3, but most people can't build them safely. GearUp solves this by giving users full control over their contracts — no agents, no middlemen. It empowers secure, transparent blockchain automation for individuals and businesses alike. Officiell webbplats: https://www.gearup.today/ GearUp (GUP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GearUp (GUP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GUP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GUP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GUP:s tokenomics, utforska GUP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GUP Vill du veta vart GUP kan vara på väg? På GUP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GUP-tokens prisförutsägelse nu!