Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomics
Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Game Meteor Coin(GMTO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Game Meteor Coin (GMTO) Information
Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.
Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Game Meteor Coin (GMTO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet GMTO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många GMTO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår GMTO:s tokenomics, utforska GMTO-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för GMTO
Vill du veta vart GMTO kan vara på väg? På GMTO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn