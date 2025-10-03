Utforska GAIM Studio(GAIM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GAIM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska GAIM Studio(GAIM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om GAIM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om GAIM GAIM prisinformation GAIM whitepaper GAIM officiell webbplats GAIM tokenomics GAIM Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / GAIM Studio (GAIM) / Tokenomik / GAIM Studio (GAIM) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om GAIM Studio(GAIM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD gaim-studio tokenomics Information om gaim-studio GAIM Studio (GAIM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för GAIM Studio(GAIM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 46.82K $ 46.82K $ 46.82K Totalt utbud: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerande utbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 46.82K $ 46.82K $ 46.82K Högsta någonsin: $ 0.00279978 $ 0.00279978 $ 0.00279978 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på GAIM Studio(GAIM) Köp GAIM nu! GAIM Studio (GAIM) Information Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. Officiell webbplats: https://gaimstudio.com/ Whitepaper: https://resenhadobar.github.io/AImongUs-public/ GAIM Studio (GAIM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i GAIM Studio (GAIM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet GAIM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många GAIM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår GAIM:s tokenomics, utforska GAIM-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för GAIM Vill du veta vart GAIM kan vara på väg? På GAIM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se GAIM-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn