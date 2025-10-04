Utforska fug(FUG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FUG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska fug(FUG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FUG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

fug (FUG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för fug(FUG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 20.32K $ 20.32K $ 20.32K Totalt utbud: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Cirkulerande utbud $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (värdering efter full utspädning): $ 20.32K $ 20.32K $ 20.32K Högsta någonsin: $ 0.0056308 $ 0.0056308 $ 0.0056308 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 fug (FUG) Information Fug is a frog meme coin Solana, captivating users with its mascot fug the frog. What started as a simple project logo quickly transformed into a beloved symbol, inspiring an ever-growing community and an explosion of creative content. The fug community thrives on sharing their creations, flooding the internet with memes, jokes, and witty wordplay that celebrate fug's quirky charm. As a fun and accessible community token, fug welcomes everyone to join in on the excitement. The movement has sparked a trend of replacing everyday verbs with "fug," leading to a lot of clever and humorous expressions that spread the word far and wide. In essence, fug is more than just a meme coin—it's a movement centered around laughter, creativity, and a shared love for a funny frog. Officiell webbplats: https://www.fugsol.xyz/ fug (FUG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i fug (FUG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FUG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FUG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn