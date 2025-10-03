FU (FU) Tokenomics
Fu is luck, a wild, wild ride. In your wallet, it’s all on your side! No Fu? Oh no! Life’s out of luck. Without it, you’re truly stuck! Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune’s sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet’s night.
Fu’s not just another coin in the sea, It’s the spark of joy in your crypto spree. Join the Fu journey, where luck’s yours to hold, And turn your wallet’s story into gold!
FU (FU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i FU (FU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet FU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många FU-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår FU:s tokenomics, utforska FU-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för FU
Vill du veta vart FU kan vara på väg? På FU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
