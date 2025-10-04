Utforska Frog(FROG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Frog(FROG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FROG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FROG FROG prisinformation FROG officiell webbplats FROG tokenomics FROG Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Frog (FROG) / Tokenomik / Frog (FROG) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Frog(FROG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD frog tokenomics Information om frog Frog (FROG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Frog(FROG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Totalt utbud: $ 998.05M $ 998.05M $ 998.05M Cirkulerande utbud $ 998.05M $ 998.05M $ 998.05M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.95K $ 17.95K $ 17.95K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Frog(FROG) Köp FROG nu! Frog (FROG) Information FROG is a memecoin about friendship, inspired by old children's stories. He has a best friend called Toad and they go through life together. Frog is not Pepe, he's a unique character. The Frog NFT was a free mint for Frog community members. The FROG OS is the website custom-built for Frog that resembles a Windows-like OS. On the website, we've developed unique apps like "Frogpad" where users can write poetry and "Frog Paint" where they can draw. There are also entertainment apps like "Frog Mp3 Player" where they can listen to music and the "Whack a Frog" game where users have 2 minutes to rack up a high score. FROG is a memecoin about friendship, inspired by old children's stories. He has a best friend called Toad and they go through life together. Frog is not Pepe, he's a unique character. The Frog NFT was a free mint for Frog community members. The FROG OS is the website custom-built for Frog that resembles a Windows-like OS. On the website, we've developed unique apps like "Frogpad" where users can write poetry and "Frog Paint" where they can draw. There are also entertainment apps like "Frog Mp3 Player" where they can listen to music and the "Whack a Frog" game where users have 2 minutes to rack up a high score. Officiell webbplats: https://toadandfrog.com/ Frog (FROG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Frog (FROG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FROG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FROG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FROG:s tokenomics, utforska FROG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FROG Vill du veta vart FROG kan vara på väg? På FROG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FROG-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn