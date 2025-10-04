Utforska Flare Token(1FLR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 1FLR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Flare Token(1FLR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om 1FLR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om 1FLR 1FLR prisinformation 1FLR officiell webbplats 1FLR tokenomics 1FLR Prisförutsägelse

Flare Token (1FLR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Flare Token(1FLR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 17.68K
Totalt utbud: $ 4.00B
Cirkulerande utbud $ 4.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.68K
Högsta någonsin: $ 0.00261622
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Flare Token (1FLR) Information

What Is 1FLR

1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform.

What Can 1FLR Be Used For?

1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games.

How Can You Buy 1FLR?

1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet

Officiell webbplats: https://pipeflare.io

Flare Token (1FLR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Flare Token (1FLR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet 1FLR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många 1FLR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn