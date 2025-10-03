Fire (FIRE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Fire(FIRE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 21:24:32 (UTC+8)
Fire (FIRE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fire(FIRE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 64.05K
Totalt utbud:
$ 10.00M
Cirkulerande utbud
$ 9.80M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 65.35K
Högsta någonsin:
$ 0.857278
Lägsta någonsin:
$ 0.0060755
Aktuellt pris:
$ 0.00653589
Fire (FIRE) Information

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends!

Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

Officiell webbplats:
https://stokefire.xyz
Whitepaper:
https://stokefire.xyz/docs/fire

Fire (FIRE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Fire (FIRE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet FIRE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många FIRE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår FIRE:s tokenomics, utforska FIRE-tokens pris i realtid!

