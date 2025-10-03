Ferrum Network (FRM) Tokenomics
Ferrum Network (FRM) Information
Ferrum Network is a pioneer in ushering in the era of Interoperability 2.0. Powered by the Quantum Portal, Ferrum Network’s mainnet nodes and related infrastructure will bring value, data, and functional interoperability to every chain in the industry. Utilizing the Ferrum Network, anyone can build and deploy solutions on one network and instantly enable multi-chain functionality without the burden or technical debt that comes with managing a multi-chain infrastructure for their dApps, and projects.
Ferrum also specializes as a multi-chain Blockchain as a Service DeFi company, adding deflationary mechanisms, token utility and advisory services to projects across the crypto space.
With the mission of breaking down barriers to mass adoption in mind, Ferrum empowers the industry by reducing friction and bringing startups and established networks closer together.
Ferrum Network (FRM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Ferrum Network (FRM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet FRM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många FRM-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
