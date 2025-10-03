Utforska Fefe(FEFE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FEFE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Fefe(FEFE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om FEFE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om FEFE FEFE prisinformation FEFE officiell webbplats FEFE tokenomics FEFE Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Fefe (FEFE) / Tokenomik / Fefe (FEFE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Fefe(FEFE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD fefe tokenomics Information om fefe Fefe (FEFE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Fefe(FEFE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 568.53K $ 568.53K $ 568.53K Totalt utbud: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Cirkulerande utbud $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (värdering efter full utspädning): $ 568.53K $ 568.53K $ 568.53K Högsta någonsin: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00134957 $ 0.00134957 $ 0.00134957 Läs mer om priset på Fefe(FEFE) Köp FEFE nu! Fefe (FEFE) Information Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Officiell webbplats: https://www.fefecoinerc.com/ Fefe (FEFE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Fefe (FEFE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet FEFE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många FEFE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår FEFE:s tokenomics, utforska FEFE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för FEFE Vill du veta vart FEFE kan vara på väg? På FEFE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se FEFE-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn