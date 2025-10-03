Utforska Exactly Protocol(EXA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EXA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Exactly Protocol(EXA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EXA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Exactly Protocol (EXA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Exactly Protocol(EXA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Högsta någonsin: $ 11.89 $ 11.89 $ 11.89 Lägsta någonsin: $ 0.141845 $ 0.141845 $ 0.141845 Aktuellt pris: $ 0.641585 $ 0.641585 $ 0.641585 Läs mer om priset på Exactly Protocol(EXA) Köp EXA nu! Exactly Protocol (EXA) Information What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates. What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools. History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others. What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user. What can your token be used for? EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades. Officiell webbplats: https://exact.ly/ Whitepaper: https://docs.exact.ly/resources/white-paper Exactly Protocol (EXA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Exactly Protocol (EXA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EXA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EXA-tokens som kan finnas totalt. Exactly Protocol (EXA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Exactly Protocol (EXA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EXA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EXA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 