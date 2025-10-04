Utforska Ethermon(EMON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EMON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ethermon(EMON) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EMON-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Ethermon (EMON) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ethermon(EMON), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 26.58K
Totalt utbud: $ 400.00M
Cirkulerande utbud $ 147.03M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 72.30K
Högsta någonsin: $ 2.01
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00018076

Ethermon (EMON) Information

Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned.

Officiell webbplats: https://ethermon.io/

Ethermon (EMON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Ethermon (EMON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet EMON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många EMON-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.