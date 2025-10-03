Envision Labs (VIS) Tokenomics

Envision Labs (VIS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Envision Labs(VIS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:03:31 (UTC+8)
USD

Envision Labs (VIS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Envision Labs(VIS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 453.70K
$ 453.70K$ 453.70K
Totalt utbud:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 55.00M
$ 55.00M$ 55.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 824.90K
$ 824.90K$ 824.90K
Högsta någonsin:
$ 0.203013
$ 0.203013$ 0.203013
Lägsta någonsin:
$ 0.00667165
$ 0.00667165$ 0.00667165
Aktuellt pris:
$ 0.00824904
$ 0.00824904$ 0.00824904

Envision Labs (VIS) Information

Envision Labs is the future of media distribution.

Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more.

Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media.

The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users.

Officiell webbplats:
https://envisionlabs.io/
Whitepaper:
https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms

Envision Labs (VIS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Envision Labs (VIS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet VIS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många VIS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår VIS:s tokenomics, utforska VIS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för VIS

Vill du veta vart VIS kan vara på väg? På VIS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn