EnviDa (EDAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för EnviDa(EDAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 401.11K $ 401.11K $ 401.11K Totalt utbud: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Cirkulerande utbud $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Högsta någonsin: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Lägsta någonsin: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Aktuellt pris: $ 0.03828712 $ 0.03828712 $ 0.03828712 EnviDa (EDAT) Information The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Officiell webbplats: https://envidatoken.io/ EnviDa (EDAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i EnviDa (EDAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EDAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EDAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.