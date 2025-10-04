Encryptum (ENCT) Tokenomics

Encryptum (ENCT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Encryptum(ENCT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 04:49:27 (UTC+8)
USD

Encryptum (ENCT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Encryptum(ENCT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K
Högsta någonsin:
$ 0.00204763
$ 0.00204763$ 0.00204763
Lägsta någonsin:
$ 0.00000447
$ 0.00000447$ 0.00000447
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Encryptum (ENCT) Information

Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements:

Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers.

Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it.

Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system.

By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.

Officiell webbplats:
https://encryptum.io/
Whitepaper:
https://encryptum.gitbook.io/encryptum

Encryptum (ENCT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Encryptum (ENCT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ENCT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ENCT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ENCT:s tokenomics, utforska ENCT-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ENCT

Vill du veta vart ENCT kan vara på väg? På ENCT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn