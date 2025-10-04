Utforska Encryptum(ENCT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ENCT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Encryptum(ENCT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ENCT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K Högsta någonsin: $ 0.00204763 $ 0.00204763 $ 0.00204763 Lägsta någonsin: $ 0.00000447 $ 0.00000447 $ 0.00000447 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Encryptum(ENCT) Köp ENCT nu! Encryptum (ENCT) Information Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.

Officiell webbplats: https://encryptum.io/
Whitepaper: https://encryptum.gitbook.io/encryptum

Encryptum (ENCT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Encryptum (ENCT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet ENCT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många ENCT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ENCT:s tokenomics, utforska ENCT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ENCT Vill du veta vart ENCT kan vara på väg? På ENCT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ENCT-tokens prisförutsägelse nu! 