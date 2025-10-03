Utforska Empyreal(EMP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EMP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Empyreal(EMP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om EMP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Empyreal (EMP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Empyreal(EMP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.18M $ 15.18M $ 15.18M Totalt utbud: $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K Cirkulerande utbud $ 300.00K $ 300.00K $ 300.00K FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.18M $ 15.18M $ 15.18M Högsta någonsin: $ 495.39 $ 495.39 $ 495.39 Lägsta någonsin: $ 12.26 $ 12.26 $ 12.26 Aktuellt pris: $ 50.57 $ 50.57 $ 50.57 Empyreal (EMP) Information Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token. Officiell webbplats: https://empyrealsdk.com/ Whitepaper: https://empyrealsdk.com/whitepaper Empyreal (EMP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Empyreal (EMP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet EMP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många EMP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.