E4C (E4C) Tokenomics
E4C (E4C) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för E4C(E4C), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
E4C (E4C) Information
E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3.
Highlights:
E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms
E4C (E4C) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i E4C (E4C) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet E4C-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många E4C-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår E4C:s tokenomics, utforska E4C-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för E4C
Vill du veta vart E4C kan vara på väg? På E4C sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn