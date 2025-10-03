Utforska E4C(E4C) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om E4C-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska E4C(E4C) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om E4C-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 506.59K $ 506.59K $ 506.59K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 133.91M $ 133.91M $ 133.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Högsta någonsin: $ 0.137584 $ 0.137584 $ 0.137584 Lägsta någonsin: $ 0.00304949 $ 0.00304949 $ 0.00304949 Aktuellt pris: $ 0.00378389 $ 0.00378389 $ 0.00378389 E4C (E4C) Information E4C is a gaming ecosystem on Sui built to become the bridge between web2 and web3 gaming. Anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. E4C: Final Salvation is Ambrus Studio’s marquee title that aims to bring 100M users into web3. Highlights: E4C: Ludus is a beacon of Sui’s gaming ecosystem, built in collaboration with Mysten Labs. A formidable founding team boasting pedigrees from AAA studios and a proven track record of success within the MOBA genre. Sui’s first major game token launch with the entire protocol’s support behind it. A sustainable, long-term token flow, complemented by a robust token sink driven by genuine consumption demand from players. E4C: Final Salvation is the first web3 project with major web2 publishers on board, making E4C the first large web3 game with major traditional game publisher support. ~1M registered users across multiple platforms Officiell webbplats: https://www.ambrus.studio/ Whitepaper: https://whitepaper.ambrus.studio/ E4C (E4C) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i E4C (E4C) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet E4C-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många E4C-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår E4C:s tokenomics, utforska E4C-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för E4C Vill du veta vart E4C kan vara på väg? På E4C sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se E4C-tokens prisförutsägelse nu! 