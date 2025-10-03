Utforska DRIP($DRIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $DRIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DRIP($DRIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $DRIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DRIP ($DRIP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om DRIP($DRIP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

DRIP ($DRIP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för DRIP($DRIP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 805.90K
Totalt utbud: $ 66.54M
Cirkulerande utbud $ 66.54M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 805.90K
Högsta någonsin: $ 0.309212
Lägsta någonsin: $ 0.00300284
Aktuellt pris: $ 0.01210352

DRIP ($DRIP) Information

Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we're not just growing, we're transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.

Officiell webbplats: https://www.drip-erc.com

DRIP ($DRIP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i DRIP ($DRIP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet $DRIP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många $DRIP-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.