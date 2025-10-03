Utforska Dollar(DOLLAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOLLAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Dollar(DOLLAR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DOLLAR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Dollar (DOLLAR) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 149.76K
Totalt utbud: $ 996.29M
Cirkulerande utbud $ 996.29M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 149.76K
Högsta någonsin: $ 0.00730902
Lägsta någonsin: $ 0.00007914
Aktuellt pris: $ 0.00015158

Dollar (DOLLAR) Information

The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money.

Officiell webbplats: https://dollaronsolana.lol/

Dollar (DOLLAR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Dollar (DOLLAR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet DOLLAR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många DOLLAR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.