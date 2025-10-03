Utforska DND(DND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska DND(DND) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DND-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 152.54K $ 152.54K $ 152.54K Totalt utbud: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Cirkulerande utbud $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M FDV (värdering efter full utspädning): $ 152.54K $ 152.54K $ 152.54K Högsta någonsin: $ 0.00057043 $ 0.00057043 $ 0.00057043 Lägsta någonsin: $ 0.00007201 $ 0.00007201 $ 0.00007201 Aktuellt pris: $ 0.00016272 $ 0.00016272 $ 0.00016272 Läs mer om priset på DND(DND) Köp DND nu! DND (DND) Information The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. Officiell webbplats: https://simngmi.com DND (DND) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i DND (DND) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DND-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DND-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DND:s tokenomics, utforska DND-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DND Vill du veta vart DND kan vara på väg? På DND sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DND-tokens prisförutsägelse nu! 