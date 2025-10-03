DICE ($DICE) Tokenomics
MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards!
DICE ($DICE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i DICE ($DICE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet $DICE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många $DICE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för $DICE
Vill du veta vart $DICE kan vara på väg? På $DICE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
