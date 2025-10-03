Utforska deFusion(DEF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska deFusion(DEF) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEF-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

deFusion (DEF) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för deFusion(DEF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 76.50K $ 76.50K $ 76.50K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 94.11M $ 94.11M $ 94.11M FDV (värdering efter full utspädning): $ 812.89K $ 812.89K $ 812.89K Högsta någonsin: $ 0.00409746 $ 0.00409746 $ 0.00409746 Lägsta någonsin: $ 0.00055893 $ 0.00055893 $ 0.00055893 Aktuellt pris: $ 0.00081545 $ 0.00081545 $ 0.00081545 Läs mer om priset på deFusion(DEF) Köp DEF nu! deFusion (DEF) Information deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore. Officiell webbplats: https://www.defusion.xyz/ deFusion (DEF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i deFusion (DEF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DEF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DEF-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DEF:s tokenomics, utforska DEF-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DEF Vill du veta vart DEF kan vara på väg? På DEF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DEF-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn