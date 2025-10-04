Utforska deerman(DEERMAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEERMAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska deerman(DEERMAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DEERMAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

deerman (DEERMAN) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om deerman(DEERMAN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

deerman tokenomics Information om deerman

deerman (DEERMAN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för deerman(DEERMAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 13.45K
Totalt utbud: $ 999.89M
Cirkulerande utbud $ 999.89M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.45K
Högsta någonsin: $ 0.00238264
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

deerman (DEERMAN) Information

deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word !

Officiell webbplats: https://www.deerman.fun/

deerman (DEERMAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i deerman (DEERMAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet DEERMAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många DEERMAN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.