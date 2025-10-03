Deep AI (DEEPAI) Tokenomics
Deep AI (DEEPAI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Deep AI(DEEPAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Deep AI (DEEPAI) Information
Deep-Ai is a blockchain-based platform that integrates artificial intelligence tools with Web3 technology. Built on the Solana blockchain, the project enables users to access a wide range of AI models through a single platform while utilizing the $DEEP token for transactions. Deep-Ai serves as a hub for developers and users, facilitating access to AI-driven tools and services in a decentralized environment. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency and security while providing a seamless user experience. The $DEEP token functions as the primary utility asset within the ecosystem, allowing holders to access premium AI services and fostering a self-sustaining AI development community. Deep-Ai aims to make AI tools more accessible and efficient by bringing them together under one ecosystem, simplifying their usage, and incentivizing innovation.
Deep AI (DEEPAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Deep AI (DEEPAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet DEEPAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många DEEPAI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
