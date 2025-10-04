Utforska Datawitch(DATAWITCH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DATAWITCH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Datawitch(DATAWITCH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DATAWITCH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 50.36K $ 50.36K $ 50.36K Totalt utbud: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Cirkulerande utbud $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 50.36K $ 50.36K $ 50.36K Högsta någonsin: $ 0.00244137 $ 0.00244137 $ 0.00244137 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Datawitch(DATAWITCH) Köp DATAWITCH nu! Datawitch (DATAWITCH) Information Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework.

The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Officiell webbplats: https://regentsol.io/

Datawitch (DATAWITCH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Datawitch (DATAWITCH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet DATAWITCH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många DATAWITCH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DATAWITCH:s tokenomics, utforska DATAWITCH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DATAWITCH Vill du veta vart DATAWITCH kan vara på väg? På DATAWITCH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn