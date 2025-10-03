Utforska Databot(DATA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DATA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Databot(DATA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om DATA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

DATA prisinformation DATA whitepaper DATA officiell webbplats DATA tokenomics DATA Prisförutsägelse Databot (DATA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Databot(DATA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 600.14K $ 600.14K $ 600.14K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 871.70M $ 871.70M $ 871.70M FDV (värdering efter full utspädning): $ 688.47K $ 688.47K $ 688.47K Högsta någonsin: $ 0.00290556 $ 0.00290556 $ 0.00290556 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00068847 $ 0.00068847 $ 0.00068847 Läs mer om priset på Databot(DATA) Köp DATA nu! Databot (DATA) Information What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What’s next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features. What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features. Officiell webbplats: https://www.data-bot.xyz/ Whitepaper: https://docs.data-bot.xyz/introduction/what-is-data-bot Databot (DATA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Databot (DATA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet DATA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många DATA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår DATA:s tokenomics, utforska DATA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för DATA Vill du veta vart DATA kan vara på väg? På DATA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se DATA-tokens prisförutsägelse nu! 