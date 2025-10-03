Utforska CryptoUnity(CUT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CUT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CryptoUnity(CUT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CUT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 59.41K $ 59.41K $ 59.41K Totalt utbud: $ 988.83M $ 988.83M $ 988.83M Cirkulerande utbud $ 317.56M $ 317.56M $ 317.56M FDV (värdering efter full utspädning): $ 184.98K $ 184.98K $ 184.98K Högsta någonsin: $ 0.01388805 $ 0.01388805 $ 0.01388805 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00018715 $ 0.00018715 $ 0.00018715 Läs mer om priset på CryptoUnity(CUT) Köp CUT nu! CryptoUnity (CUT) Information CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Officiell webbplats: https://cryptounity.org Whitepaper: https://docsend.com/view/s/49n8q3ief7tnwgyc CryptoUnity (CUT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CryptoUnity (CUT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CUT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CUT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CUT:s tokenomics, utforska CUT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CUT Vill du veta vart CUT kan vara på väg? På CUT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CUT-tokens prisförutsägelse nu! 