CrossWallet (CWT) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 196.71K
Totalt utbud: $ 125.00M
Cirkulerande utbud $ 125.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 196.71K
Högsta någonsin: $ 0.417173
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00157653

CrossWallet (CWT) Information

As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network's features, CrossWallet's bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet's Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else.

Officiell webbplats: https://crosswallet.app/

CrossWallet (CWT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i CrossWallet (CWT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CWT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CWT-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.