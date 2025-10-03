Utforska Credefi(CREDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CREDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Credefi(CREDI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CREDI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Credefi (CREDI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Credefi(CREDI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Totalt utbud: $ 948.57M $ 948.57M $ 948.57M Cirkulerande utbud $ 748.57M $ 748.57M $ 748.57M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Högsta någonsin: $ 0.317732 $ 0.317732 $ 0.317732 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00396576 $ 0.00396576 $ 0.00396576 Läs mer om priset på Credefi(CREDI) Credefi (CREDI) Information Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined. Officiell webbplats: https://www.credefi.io/ Credefi (CREDI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Credefi (CREDI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CREDI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CREDI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn