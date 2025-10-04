Utforska CortexZero(CORTEXZERO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CORTEXZERO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CortexZero(CORTEXZERO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CORTEXZERO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CortexZero(CORTEXZERO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.25K $ 11.25K $ 11.25K Totalt utbud: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Cirkulerande utbud $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.25K $ 11.25K $ 11.25K Högsta någonsin: $ 0.00780889 $ 0.00780889 $ 0.00780889 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 CortexZero (CORTEXZERO) Information A multi-agent AI platform dissecting human nature's first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia. Officiell webbplats: https://cortexzero.com/ CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CortexZero (CORTEXZERO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CORTEXZERO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CORTEXZERO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn