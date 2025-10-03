Utforska Contango(TANGO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TANGO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Contango(TANGO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TANGO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Contango (TANGO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Contango(TANGO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 249.43M $ 249.43M $ 249.43M FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.15M $ 22.15M $ 22.15M Högsta någonsin: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 Lägsta någonsin: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 Aktuellt pris: $ 0.02215533 $ 0.02215533 $ 0.02215533 Läs mer om priset på Contango(TANGO) Köp TANGO nu! Contango (TANGO) Information What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Officiell webbplats: https://contango.xyz/ Contango (TANGO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Contango (TANGO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TANGO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TANGO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 