Coinbread (BREAD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Coinbread(BREAD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 96.22K $ 96.22K $ 96.22K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 96.22K $ 96.22K $ 96.22K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Coinbread(BREAD) Coinbread (BREAD) Information Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste. Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste. Officiell webbplats: https://www.coinbread.cash/ Coinbread (BREAD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Coinbread (BREAD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BREAD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BREAD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BREAD:s tokenomics, utforska BREAD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BREAD Vill du veta vart BREAD kan vara på väg? På BREAD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BREAD-tokens prisförutsägelse nu!