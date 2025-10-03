Codec Flow (CODEC) Tokenomics
Codec Flow (CODEC) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Codec Flow(CODEC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Codec Flow (CODEC) Information
CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements.
CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable.
Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments
Codec Flow (CODEC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Codec Flow (CODEC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CODEC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CODEC-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för CODEC
