Utforska Calaxy(CLXY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLXY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Calaxy(CLXY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CLXY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CLXY CLXY prisinformation CLXY officiell webbplats CLXY tokenomics CLXY Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Calaxy (CLXY) / Tokenomik / Calaxy (CLXY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Calaxy(CLXY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD calaxy tokenomics Information om calaxy Calaxy (CLXY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Calaxy(CLXY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 92.11M $ 92.11M $ 92.11M FDV (värdering efter full utspädning): $ 11.80M $ 11.80M $ 11.80M Högsta någonsin: $ 63,229,481 $ 63,229,481 $ 63,229,481 Lägsta någonsin: $ 0.00567033 $ 0.00567033 $ 0.00567033 Aktuellt pris: $ 0.0118016 $ 0.0118016 $ 0.0118016 Läs mer om priset på Calaxy(CLXY) Köp CLXY nu! Calaxy (CLXY) Information The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf Officiell webbplats: https://www.calaxy.com/ Calaxy (CLXY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Calaxy (CLXY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CLXY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CLXY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår CLXY:s tokenomics, utforska CLXY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för CLXY Vill du veta vart CLXY kan vara på väg? På CLXY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se CLXY-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn