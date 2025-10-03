Utforska Cakedog(CAKEDOG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAKEDOG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Cakedog(CAKEDOG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAKEDOG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Cakedog (CAKEDOG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cakedog(CAKEDOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 124.76K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 124.76K
Högsta någonsin: $ 0.00325348
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00012476

Cakedog (CAKEDOG) Information

Cakedog is the first token to launch from pancakeswap's new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap's recognition.

Officiell webbplats: https://cakedogbsc.com/

Cakedog (CAKEDOG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Cakedog (CAKEDOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CAKEDOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CAKEDOG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.