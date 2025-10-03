Utforska bZx Protocol(BZRX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BZRX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska bZx Protocol(BZRX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BZRX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BZRX BZRX prisinformation BZRX officiell webbplats BZRX tokenomics BZRX Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / bZx Protocol (BZRX) / Tokenomik / bZx Protocol (BZRX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om bZx Protocol(BZRX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD bzx-protocol tokenomics Information om bzx-protocol bZx Protocol (BZRX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för bZx Protocol(BZRX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Totalt utbud: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Cirkulerande utbud $ 980.78M $ 980.78M $ 980.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Högsta någonsin: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Lägsta någonsin: $ 0.00110095 $ 0.00110095 $ 0.00110095 Aktuellt pris: $ 0.00290398 $ 0.00290398 $ 0.00290398 Läs mer om priset på bZx Protocol(BZRX) Köp BZRX nu! bZx Protocol (BZRX) Information bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. bZx is a protocol for margin trading, borrowing, lending and staking enabling the building of Decentralized Applications for lenders, borrowers, and traders to interact with the most flexible decentralized finance protocol on multiple blockchains. bZx is a fully decentralized, community-run project, governed by the community vote for all major changes to the protocol. The BZRX token is a governance token that allows the bZx community to govern the protocol through staking BZRX token and voting in the bZx DAO. The bZx ecosystem is designed to emphasize community control over the protocol through governance, fee sharing, and voting. Officiell webbplats: https://bzx.network/ bZx Protocol (BZRX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i bZx Protocol (BZRX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BZRX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BZRX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BZRX:s tokenomics, utforska BZRX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BZRX Vill du veta vart BZRX kan vara på väg? På BZRX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BZRX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn