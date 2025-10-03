Burr Governance Token (BURR) Tokenomics
Burr Governance Token (BURR) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Burr Governance Token(BURR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Burr Governance Token (BURR) Information
BurrBear has built a novel DEX offering;
-Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades
-Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc).
-Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.
Burr Governance Token (BURR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Burr Governance Token (BURR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BURR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BURR-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
