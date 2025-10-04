Utforska Built Different(BUILT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUILT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Built Different(BUILT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUILT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 24.57K $ 24.57K $ 24.57K Totalt utbud: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Cirkulerande utbud $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (värdering efter full utspädning): $ 24.57K $ 24.57K $ 24.57K Högsta någonsin: $ 0.00539371 $ 0.00539371 $ 0.00539371 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Built Different (BUILT) Information Built Different is not just a token; it's a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it's a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits. Officiell webbplats: https://builtdifferents.vercel.app/ Built Different (BUILT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Built Different (BUILT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits. Officiell webbplats: https://builtdifferents.vercel.app/ Built Different (BUILT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Built Different (BUILT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUILT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUILT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BUILT:s tokenomics, utforska BUILT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BUILT Vill du veta vart BUILT kan vara på väg? På BUILT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BUILT-tokens prisförutsägelse nu! 