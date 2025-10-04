Utforska Bruh(BRUH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRUH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bruh(BRUH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRUH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BRUH BRUH prisinformation BRUH officiell webbplats BRUH tokenomics BRUH Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Bruh (BRUH) / Tokenomik / Bruh (BRUH) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Bruh(BRUH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD bruh tokenomics Information om bruh Bruh (BRUH) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bruh(BRUH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 49.89K $ 49.89K $ 49.89K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 49.89K $ 49.89K $ 49.89K Högsta någonsin: $ 0.02611272 $ 0.02611272 $ 0.02611272 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Bruh(BRUH) Köp BRUH nu! Bruh (BRUH) Information Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh." Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh." Officiell webbplats: https://bruheth.com/ Bruh (BRUH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bruh (BRUH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BRUH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BRUH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BRUH:s tokenomics, utforska BRUH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BRUH Vill du veta vart BRUH kan vara på väg? På BRUH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BRUH-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn