Utforska Brian(BRIAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRIAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Brian(BRIAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRIAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BRIAN BRIAN prisinformation BRIAN officiell webbplats BRIAN tokenomics BRIAN Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Brian (BRIAN) / Tokenomik / Brian (BRIAN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Brian(BRIAN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD brian tokenomics Information om brian Brian (BRIAN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Brian(BRIAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Totalt utbud: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Cirkulerande utbud $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Högsta någonsin: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00147188 $ 0.00147188 $ 0.00147188 Läs mer om priset på Brian(BRIAN) Köp BRIAN nu! Brian (BRIAN) Information Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Officiell webbplats: https://brianarmbase.com/ Brian (BRIAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Brian (BRIAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BRIAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BRIAN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BRIAN:s tokenomics, utforska BRIAN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BRIAN Vill du veta vart BRIAN kan vara på väg? På BRIAN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BRIAN-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn