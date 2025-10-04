Utforska Borpa(BORPA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BORPA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Borpa(BORPA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BORPA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Borpa (BORPA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Borpa(BORPA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 61.92K
Totalt utbud: $ 1000.00M
Cirkulerande utbud $ 1000.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 61.92K
Högsta någonsin: $ 0.00895544
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Borpa (BORPA) Information

Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I've poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What's the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being "The Next Generation Memecoin". A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it's time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community.

Officiell webbplats: https://justborpa.com/

Borpa (BORPA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Borpa (BORPA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BORPA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BORPA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn