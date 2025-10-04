Utforska Bog(BOG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BOG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bog(BOG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BOG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Bog (BOG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bog(BOG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 142.00K $ 142.00K $ 142.00K Totalt utbud: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerande utbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (värdering efter full utspädning): $ 142.00K $ 142.00K $ 142.00K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Bog (BOG) Information BOG is a meme token on the Ethereum Blockchain, featuring an anthropomorphic frog character inspired by Matt Furie's very first frog drawing. This initial creation sparked his love for illustrating frogs, leading to iconic characters like Pepe from Boys Club and Hoppy from Night Rider. BOG aims to honor and highlight the origins of these characters, while embracing the vibrant meme culture that made them famous. Officiell webbplats: https://bogcoinerc.com Bog (BOG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bog (BOG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BOG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BOG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn