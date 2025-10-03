Utforska BMX(BMX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BMX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BMX(BMX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BMX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 12.58M $ 12.58M $ 12.58M Totalt utbud: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Cirkulerande utbud $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.58M $ 12.58M $ 12.58M Högsta någonsin: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Lägsta någonsin: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Aktuellt pris: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. What is the project about? Officiell webbplats: https://bmx.trade/ BMX (BMX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BMX (BMX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BMX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BMX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BMX:s tokenomics, utforska BMX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BMX Vill du veta vart BMX kan vara på väg? På BMX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BMX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 