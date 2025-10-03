Utforska BitSong(BTSG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BTSG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BitSong(BTSG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BTSG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om BTSG BTSG prisinformation BTSG whitepaper BTSG officiell webbplats BTSG tokenomics BTSG Prisförutsägelse

BitSong (BTSG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BitSong(BTSG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

BitSong (BTSG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BitSong(BTSG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 338.40K
Totalt utbud: $ 121.86M
Cirkulerande utbud $ 120.49M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 342.26K
Högsta någonsin: $ 0.670388
Lägsta någonsin: $ 0.0
Aktuellt pris: $ 0.00280858

BitSong (BTSG) Information

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

Officiell webbplats: https://bitsong.io/en
Whitepaper: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf

BitSong (BTSG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BitSong (BTSG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BTSG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BTSG-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn