Vad är BTC.Z

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Bitcoin Bridged ZED20(BTC.Z), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bitcoin Bridged ZED20(BTC.Z), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Totalt utbud: $ 297.97K $ 297.97K $ 297.97K Cirkulerande utbud $ 54.80 $ 54.80 $ 54.80 FDV (värdering efter full utspädning): $ 25.86B $ 25.86B $ 25.86B Högsta någonsin: $ 123,358 $ 123,358 $ 123,358 Lägsta någonsin: $ 3,071.21 $ 3,071.21 $ 3,071.21 Aktuellt pris: $ 86,797 $ 86,797 $ 86,797 Läs mer om priset på Bitcoin Bridged ZED20(BTC.Z) Köp BTC.Z nu!

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Information Officiell webbplats: https://zedscan.net/token/0x240962a6dDD67DD382DB4d417CbDF0d8822ACA2f Whitepaper: https://docs.zedscan.net/zedxion-whitepaper/

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BTC.Z-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BTC.Z-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BTC.Z:s tokenomics, utforska BTC.Z-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BTC.Z Vill du veta vart BTC.Z kan vara på väg? På BTC.Z sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BTC.Z-tokens prisförutsägelse nu!

