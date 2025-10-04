Utforska bicho(BICHO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BICHO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska bicho(BICHO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BICHO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

bicho (BICHO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för bicho(BICHO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 39.68K $ 39.68K $ 39.68K Totalt utbud: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M Cirkulerande utbud $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M FDV (värdering efter full utspädning): $ 39.68K $ 39.68K $ 39.68K Högsta någonsin: $ 0.00542787 $ 0.00542787 $ 0.00542787 Lägsta någonsin: $ 0.00003363 $ 0.00003363 $ 0.00003363 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 bicho (BICHO) Information Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever! Officiell webbplats: https://bichothedog.xyz bicho (BICHO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i bicho (BICHO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BICHO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BICHO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BICHO:s tokenomics, utforska BICHO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BICHO Vill du veta vart BICHO kan vara på väg? På BICHO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn