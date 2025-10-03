Utforska BBAChain(BBA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BBA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BBAChain(BBA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BBA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BBAChain (BBA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BBAChain(BBA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD bbachain tokenomics Information om bbachain BBAChain (BBA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BBAChain(BBA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 391.39K $ 391.39K $ 391.39K Totalt utbud: $ 296.00M $ 296.00M $ 296.00M Cirkulerande utbud $ 165.09M $ 165.09M $ 165.09M FDV (värdering efter full utspädning): $ 701.77K $ 701.77K $ 701.77K Högsta någonsin: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Lägsta någonsin: $ 0.00210127 $ 0.00210127 $ 0.00210127 Aktuellt pris: $ 0.00237088 $ 0.00237088 $ 0.00237088 Läs mer om priset på BBAChain(BBA) Köp BBA nu! BBAChain (BBA) Information BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. Officiell webbplats: https://bbachain.com Whitepaper: https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf BBAChain (BBA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BBAChain (BBA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BBA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BBA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BBA:s tokenomics, utforska BBA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BBA Vill du veta vart BBA kan vara på väg? 