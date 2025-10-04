Based Lambow (LAMBOW) Tokenomics
Based Lambow (LAMBOW) Information
LAMBOW is a culture coin for long-term builders.
It’s not just a meme — it’s a filter.
LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction.
There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays.
Just one question: Will you still be here when it matters?
If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome.
Based Lambow (LAMBOW) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Based Lambow (LAMBOW) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet LAMBOW-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många LAMBOW-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
